В Ельце 8 человек пострадали после падения БПЛА

В Ельце Липецкой области фрагменты БПЛА упали в промышленной зоне. В результате этого инцидента и последовавшего за ним пожара пострадали восемь человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», – сообщил в своем тг-канале Артамонов.

По его словам обломки БПЛА также упали на крышу дома. Здание не разрушено, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Системы радиоэлектронной борьбы и ПВО продолжают работать над городом, добавил губернатор.

Елец, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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