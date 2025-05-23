В голове монумента «Родина-мать зовет» умер ректор Московской госакадемии физкультуры

В Волгограде утром 22 мая 2025 г. в голове монумента «Родина-мать зовет!» было обнаружено тело ректора Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николая Чеснокова. Ему было 68 лет, он был мастером спорта по легкой атлетике и возглавлял академию с 2023 года, пишет газета «Ведомости».

В региональном главке Следственного комитета «Ведомостям» рассказали, что в настоящий момент проводится проверка. Криминальный характер в происшествии исключен, отметили в ведомстве.

Чесноков находился внутри монумента в составе экскурсионной группы. В день происшествия он участвовал в мероприятиях VII Всероссийского фестиваля студентов вузов физической культуры и возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

По предварительным данным, ему стало плохо во время подъема или уже на вершине монумента. В музее после публикаций об инциденте заявили, что при посещении Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента «Родина-мать зовет!». Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. «К сожалению, он умер до ее прибытия. По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам», – говорится в официальном сообщении музея.

Причиной смерти, по данным СМИ, называется оторвавшийся тромб или сердечный приступ.

Сам подъем внутрь монумента считается сложным и небезопасным: для этого нужно подняться на высоту около 85 м по бетонной лестнице, внутри скульптуры жарко и душно из-за отсутствия вентиляции.

Экскурсии внутрь, как пишут местные СМИ, особенно до головы, являются редкостью. После инцидента доступ туристов внутрь монумента временно ограничен по техническим причинам.

В Московской государственной академии физической культуры подтвердили смерть ректора. «С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН», – говорится в сообщении на сайте академии.

«Родина-мать зовет!» – центральная скульптура мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Общая высота памятника составляет 85 м, включая 33-метровый меч весом 14 т.

Волгоград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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