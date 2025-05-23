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Пятница, 23 мая 2025, 09:10 мск

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Немецкий турист перевозил на арендованном самокате древнеримский артефакт

Итальянская полиция заявила, что преследовала немецкого туриста, заметив, что он перевозит древнеримский артефакт на арендованном электросамокате.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину в среду вечером после того, как его заметили едущим на самокате по исторической улице Виа Венето возле посольства США с 30-килограммовым мраморным основанием древней колонны.

Археологический инспектор Рима описал артефакт как представляющий «исторический интерес».

По словам полиции, турист сказал им, что приобрел его в качестве «сувенира», но неясно, заплатил ли он кому-то за него или просто где-то взял самостоятельно.

Полиция заявила, что мужчине не предъявлено обвинение, но он находится под следствием по обвинению в «получении краденых культурных ценностей». Его имя не разглашается.

Археологи все еще изучают артефакт, чтобы определить, откуда он был вывезен.

Отметим, что плохое поведение туристов уже давно вызывает раздражение итальянских властей.

В последние годы туристов арестовывали за езду на электроскутерах и автомобилях Maserati по Испанской лестнице, за вырезание инициалов на римском Колизее и за езду на мопеде по древним руинам Помпеи.

В феврале турист из Новой Зеландии был оштрафован за ныряние в фонтан Треви.

Ранее в этом месяце американскому туристу пришлось перенести экстренную операцию после того, как он напоролся на шпиль при попытке перелезть через забор, окружавший древнеримский Колизей.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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