Немецкий турист перевозил на арендованном самокате древнеримский артефакт

Итальянская полиция заявила, что преследовала немецкого туриста, заметив, что он перевозит древнеримский артефакт на арендованном электросамокате.
Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину в среду вечером после того, как его заметили едущим на самокате по исторической улице Виа Венето возле посольства США с 30-килограммовым мраморным основанием древней колонны.
Археологический инспектор Рима описал артефакт как представляющий «исторический интерес».
По словам полиции, турист сказал им, что приобрел его в качестве «сувенира», но неясно, заплатил ли он кому-то за него или просто где-то взял самостоятельно.
Полиция заявила, что мужчине не предъявлено обвинение, но он находится под следствием по обвинению в «получении краденых культурных ценностей». Его имя не разглашается.
Археологи все еще изучают артефакт, чтобы определить, откуда он был вывезен.
Отметим, что плохое поведение туристов уже давно вызывает раздражение итальянских властей.
В последние годы туристов арестовывали за езду на электроскутерах и автомобилях Maserati по Испанской лестнице, за вырезание инициалов на римском Колизее и за езду на мопеде по древним руинам Помпеи.
В феврале турист из Новой Зеландии был оштрафован за ныряние в фонтан Треви.
Ранее в этом месяце американскому туристу пришлось перенести экстренную операцию после того, как он напоролся на шпиль при попытке перелезть через забор, окружавший древнеримский Колизей.
Рим, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»