В Ангарске человек пострадал при взрыве резервуара на ТЭЦ

В Иркутской области один человек получил травмы в результате ЧП на территории ТЭЦ. Об этом сообщает региональное управление СКР.
«На территории ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).
Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают следователи-криминалисты.
Ангарск, Зоя Осколкова
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