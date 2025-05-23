В Ангарске человек пострадал при взрыве резервуара на ТЭЦ

В Иркутской области один человек получил травмы в результате ЧП на территории ТЭЦ. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«На территории ТЭЦ-9 произошел разрыв резервуара с угольной пылью. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают следователи-криминалисты.

Ангарск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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