25-летний россиянин хотел устроить теракт на пути следования парадной колонны 9 мая

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, такое задание подозреваемый получил от украинского куратора через Telegram.

«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – поясняет ЦОС. Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере Telegram заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры.

Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Калининград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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