В Красноярском крае два работника украли золото на 434 млн рублей

В Красноярском крае задержали двух работников золотодобывающего предприятия. Подозреваемые похитили крупную партию золотого концентрата, а также другое имущество компании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хищение произошло на территории организации в поселке Еруда Северо-Енисейского района. По данным правоохранителей, двое работников вместе со своим знакомым украли более 60 кг золотосодержащего концентрата, что соответствует примерно 50 кг химически чистого золота.

«В нарушение законодательства в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов злоумышленники вывезли концентрат на автомобиле в село Гляден Емельяновского района и спрятали в доме, находящемся в пользовании одного из них. «Золотой песок» хранился в коробке из-под инструментов», – уточнила Волк.

Кроме того, фигуранты похитили слесарно-монтажные инструменты, светодиодные светильники, металлические конструкции и другие материальные ценности на сумму около 7,8 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 158 и 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). Задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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