НАТО будет запускать из Финляндии разведывательные дроны

НАТО в июне 2025 года впервые проведет запуски больших разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix с территории Финляндии. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники. Тестовые пуски будут проходить в течение нескольких недель на авиабазе Пирккала на юго-западе страны. В данный момент возводится необходимая инфраструктура. Как отмечает Yle, НАТО заинтересована в пусках БПЛА с территории Финляндии, так как это позволит осуществлять более длительные полеты в северных регионах, включая Норвежское море.

Радиус действия разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix производства американской компании Northrop Grumman составляет 16 тыс. км. Они могут подниматься на высоту до 18 км и находиться в автономном полете более 30 часов без посадки, утверждается на сайте НАТО. Как сообщает Yle, в настоящее время RQ-4D Phoenix развернуты на итальянском острове Сицилия, однако, начиная с осени 2023 года, они периодически заходят в воздушное пространство Финляндии. Альянс рассматривает возможность создания второй базы для своих разведывательных БПЛА, при этом решение о начале строительства и возможном местонахождении базы, еще не принято, отметили собеседники телерадиокомпании.

Ранее власти Финляндии предложили Североатлантическому альянсу разместить такую базу на своей территории. Как отмечается, Пирккала считается для этого наиболее подходящим местом. Интерес к проекту проявляют также Норвегия и Польша, сообщает ТАСС.

Хельсинки, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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