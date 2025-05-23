российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 мая 2025, 15:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Чите пьяный отец пришел в детский сад с ножом и угрожал воспитателю

В Чите пьяный мужчина пришел в детский сад и угрожал ножом воспитателю, чтобы ему отдали детей. Дебошир успел скрыться до приезда правоохранителей.

Инцидент произошел в образовательном учреждении №97 на Славянской улице, сообщают местные СМИ. Пьяный мужчина зашел в группу и заявил, что собирается забрать детей. Когда воспитатели отказали ему, он достал нож и начал угрожать.

Сотрудники детского сада вызвали Росгвардию, но злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей.

По последним данным, никто не пострадал. Полиция ищет нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,