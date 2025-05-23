В Чите пьяный отец пришел в детский сад с ножом и угрожал воспитателю

В Чите пьяный мужчина пришел в детский сад и угрожал ножом воспитателю, чтобы ему отдали детей. Дебошир успел скрыться до приезда правоохранителей.
Инцидент произошел в образовательном учреждении №97 на Славянской улице, сообщают местные СМИ. Пьяный мужчина зашел в группу и заявил, что собирается забрать детей. Когда воспитатели отказали ему, он достал нож и начал угрожать.
Сотрудники детского сада вызвали Росгвардию, но злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей.
По последним данным, никто не пострадал. Полиция ищет нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.
Чита, Зоя Осколкова
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