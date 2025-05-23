На главного инженера «Курганприбора» совершено нападение

Вечером 22 мая на заместителя гендиректора, главного конструктора «Курганприбора» Андрея Кондратьева было совершено нападение. Региональное управление МВД России начало проверку по факту инцидента.

О нападении сообщил телеграм-канал Mash. На Кондратьева набросились в подъезде его же дома в Кургане – неизвестный, по данным канала, несколько раз ударил его по голове молотком и скрылся.

Инженер госпитализирован – нападавшего ищут.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе УМВД по Курганской области, отвечая на вопрос о нападении.

Курган, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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