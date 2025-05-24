Женщина с ножом ранила 18 человек на главном вокзале в Гамбурге

Женщина с ножом напала на людей на главном вокзале в Гамбурге, пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Она не оказала сопротивления правоохранителям при задержании. Стражи порядка конфисковали нож.

Газета Bild указывает, что полиция установила личность женщины. Как подчеркивает издание, она известна полиции и, по-видимому, считается психически неуравновешенной. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером, в ходе которого заявил, что шокирован произошедшим, и предложил мэру города помощь правительства Германии.

Инцидент случился на платформе 13/14 около 18:05 по местному времени. Как указывает телерадиокомпания NDR, в результате произошедшего пострадали 18 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Шесть человек получили серьезные ранения, восемь – легкие травмы.

Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, немку по национальности. Полиция исходит из того, что женщина действовала в одиночку. Обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленницы пока не установлены, но, как сообщает агентство DPA, полиция не считает, что это нападение было политически мотивированным.

Главный вокзал в Гамбурге является одним из самых загруженных транспортных узлов в Германии. В час пик в пятницу здесь часто бывает очень многолюдно. Ношение оружия, включая ножи, запрещено и на вокзале, и в общественном транспорте города. С 2023 года главный вокзал регулярно патрулируют сотрудники правоохранительных органов, напоминает ТАСС.

Гамбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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