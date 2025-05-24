Два уголовных дела возбуждены по факту ДТП в Подмосковье: 2 погибших, 10 раненых

В Подмосковье в Ногинске на трассе М-12 женщина и ребенок погибли в ДТП. Там накануне столкнулись микроавтобус и две легковые автомашины. Десять человек с различными травмами скорыми и вертолетом были доставлены по ближайшим больницам для оказания медпомощи.

Следователи сначала возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности).

Ближе к ночи МВД Подмосковья уточнило, что представителем следственного управления МУ МВД России «Ногинское» по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".

По предварительным данным, в дТП виноват водитель микроавтобуса.

Ногинск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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