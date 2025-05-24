В аэропорту Калуги введены ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга», – говорится в сообщении.

В связи с закрытием порта самолеты перенаправляются на другие аэродромы.

Напомним, что как ранее писал «Новый День», ВСУ применяет массовые атаки дронами на города России, за двое суток была сбита и подавлена тысяча летательных аппаратов.

Калуга, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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