В аэропорту Калуги введены ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга», – говорится в сообщении.
В связи с закрытием порта самолеты перенаправляются на другие аэродромы.
Напомним, что как ранее писал «Новый День», ВСУ применяет массовые атаки дронами на города России, за двое суток была сбита и подавлена тысяча летательных аппаратов.
Калуга, Елена Васильева
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