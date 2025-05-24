Киев ночью подвергался одной из самых масштабных атак за время СВО – военкоры

Киев в ночь на 24 мая подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО. Об этом сообщают Telegram-каналы военкоров, освещающие ход СВО. Пишут о комбинированном ударе с примирением «Гераней» и ракет, в частности – «Искандеров».
Косвенно информацию подтвердили Военно-воздушные силы Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и работе средств противовоздушной обороны (ПВО), отмечает «Российская газета».
По словам местных жителей, сирены в городе звучат более шести часов. И пока прилеты продолжаются.
В ряде районов начались пожары, связанные с работой ПВО Украины.
Кроме того, сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Там тоже речь идет об комбинированном ударе «Геранями» и «Искандерами».
Напомним, что накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в общении с прессой заявил, что массированная атака русских городов украинскими дронами получит адекватный ответ. Согласно отчету Минобороны России, за четверг и пятницу в воздушном пространстве России была сбита и подавлена 1000 дронов. Имели место быть перебои в работе аэропортов, в том числе столичных, отключения мобильного интернета и т.д. Есть раненые и жертвы среди мирного населения, разрушения жилья и пожары.
Киев, Елена Васильева
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