Мошенники теперь используют более сложную систему обмана – МВД сообщает подробности

Мошенники продолжают обманывать россиян от имени государственных органов и сотрудников банка, но схемы при этом усложнились и стали двухэтапными. Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.

«Самые популярные схемы преступлений – это преступления от имени государственных органов и сотрудников банка, схемы видоизменяются, но цель одна – обмануть гражданина и попросить его перевести деньги на какой-то «безопасный счет». Сейчас эта схема изменилась, она более длительную форму носит во времени», – сказал он.

Костин рассказал, что сначала человеку могут позвонить под различным предлогом и попросить продиктовать пароль, который будет направлен в смс. Например, это может быть пароль от портала «Госуслуги», либо пароль от какого-либо приложения, в которое человек даже никогда не входил. «Потом уже, когда человек продиктовал пароль, обязательно через какое-то время будет осуществлять звонки второй соучастник мошенничества», – рассказал подробности схемы представитель УБК.

По его словам, второй звонивший аферист будет представляться представителем сервиса «Госуслуги», государственной организации или спецслужб, начнет убеждать потенциальную жертву в том, что нужно спасать свои денежные накопления, нужно переводить деньги на «безопасные счета» или передавать курьеру под предлогом их спасения. «Эта схема самая тяжелая в понимании и больше всего похожа на истину», – подчеркнул Костин (цитата по ТАСС).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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