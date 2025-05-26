В Иркутской области пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Иркутской области пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался носом в землю. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в аэропорту Киренска. При посадке у Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевшего из Иркутска, сложилась передняя стойка шасси. В результате борт выкатился на газон и упал на нос.

На борту находилось 46 пассажиров, никто из них не пострадал. Людей из самолета эвакуировали экстренные службы. Воздушное судно получило значительные повреждения и нуждается в серьезном ремонте.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку, причины произошедшего устанавливаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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