В Дагестане произошло массовое отравление едой из кафе

В Дагестане десять человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. Причиной стали блюда из кафе. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Массовое отравление произошло в Махачкале. Все пострадавшие заказали доставку еды из кафе «Олива».
«По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении.
В управлении Роспотребнадзора по Дагестану отметили, что лабораторное исследование выявило сальмонеллез. В кафе обнаружили грубейшие нарушения санитарного законодательства. Работа заведения приостановлена.
Махачкала, Зоя Осколкова
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