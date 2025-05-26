В Дагестане произошло массовое отравление едой из кафе

В Дагестане десять человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. Причиной стали блюда из кафе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Массовое отравление произошло в Махачкале. Все пострадавшие заказали доставку еды из кафе «Олива».

«По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану отметили, что лабораторное исследование выявило сальмонеллез. В кафе обнаружили грубейшие нарушения санитарного законодательства. Работа заведения приостановлена.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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