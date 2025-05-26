Жена не била Макрона – офис президента Франции отбивается от вопросов о ссоре в самолете

Офис президента Франции Эммануэля Макрона в понедельник весь день вынужден давать комментарии относительно вирусного видео о президенте и его жене. На нем видно, как Брижит своими руками отталкивает его лицо, когда они высаживаются из самолета во Вьетнаме для первого этапа тура по Юго-Восточной Азии.

Короткий клип показывает, как открывается дверь самолета, и в проеме появляется Макрон. Через несколько секунд обе руки Брижит Макрон тянутся сбоку и прижимаются к лицу президента, что выглядит как внезапный толчок, как пощечина. Макрон на мгновение кажется удивленным, но быстро берет себя в руки и машет рукой прессе снаружи.

Когда пара спускается по лестнице, Макрон предлагает Брижит руку, но она не принимает ее, предпочитая вместо этого держаться за перила.

Первоначально Елисейский дворец отрицал инцидент в самолете, однако затем стал преуменьшать его значимость.

По словам источника в Елисейском дворце, это была не драка, а «момент единения».

«Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, игриво поддразнивая друг друга», – пояснили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Больше ничего не нужно было делать, чтобы подкормить мельницы сторонников теорий заговора», – добавил источник, заявив, что пророссийские тролли тут же поспешили превратить этот момент в скандал.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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