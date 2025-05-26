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Понедельник, 26 мая 2025, 16:29 мск

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В Казани юноша пытался проникнуть в детсад с ножом

В Казани 18-летний парень пытался пройти в здание детского сада с ножом. Его задержали, никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении МВД по Татарстану.

Юношу задержали родители воспитанников детсада, которые находились поблизости. Позже на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Силовики доставили злоумышленника в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения, передает ТАСС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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