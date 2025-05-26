Ростовский пенсионер начал стрелять в детей из-за черешни – одна девочка ранена

В городе Пролетарске Ростовской области пенсионер открыл огонь по трем девочкам, которые собирали черешню возле его дома. В результате стрельбы одна школьница получила ранение. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным ведомства, в отдел МВД по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь из пневматического оружия.

«Сотрудники полиции в ходе проверки установили: на территории земельного участка гражданина 1956 года рождения три несовершеннолетие собирали ягоды черешни. Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие – одна из пуль попала в несовершеннолетнюю», – говорится в сообщении.

В данный момент оружие у стрелявшего изъято. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в полиции.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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