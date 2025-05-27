СМИ: Трамп рассматривает новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ на этой неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journalсо ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, рестрикции не затронут банковский сектор.

Обсуждаются разные варианты, отметили источники.

По их данным, окончательное решение по данному вопросу американским лидером не принято.

При этом другая американская газета The New York Times ранее сообщала, что после недавнего созвона президентом РФ Владимиром Путиным Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить жесткие экономические санкции.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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