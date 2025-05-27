У президента Бразилии диагностировали лабиринтит и отправили лечиться

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва страдает лабиринтитом – это инфекция внутреннего уха. Ему предписан покой, сообщает пресс-служба правительства страны.

79-летний глава государства, перенесший в конце декабря операцию по удалению гематомы возле мозга, в понедельник прошел медицинское обследование в больнице Бразилиа после жалоб на головокружение.

Врачи диагностировали лабиринтит и рекомендовали Луле покой. По словам источника в президентской среде, пожелавшего остаться неназванным, президент вернулся в свою резиденцию и «отменил часть своего графика».

Лабиринтит – это воспаление лабиринта, структуры внутреннего уха, которая играет ключевую роль в слухе и равновесии. Заживление обычно происходит в течение нескольких недель.

Президент левых взглядов, который в 2011 году перенес рак гортани и операцию на бедре в 2023 году, не исключил возможности баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2026 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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