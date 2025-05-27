В аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета

В аэропорту Минеральных Вод столкнулись два самолета. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел накануне днем. Прилетевший из Москвы самолет Legacy 600 направлялся на стоянку и задел крылом другой борт.

В приземлившемся бизнес-джете находились три пассажира и четыре члена экипажа. В припаркованном воздушном судне людей не было. В результате ЧП никто не пострадал, но самолеты получили повреждения.

С 25 по 27 мая в Минеральных Водах проходит Кавказский инвестиционный форум.

Минеральные Воды, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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