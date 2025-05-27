Задержан сотрудник цифрового отдела ФСИН за копирование документов для третьих лиц

Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ задержан сотрудник подразделения цифровой трансформации службы исполнения наказаний по подозрению в совершении преступления в сфере компьютерной информации, с использованием служебного положения.

Как сообщила пресс-служба ФСИН, возбуждено уголовное дело, «согласно материалам которого должностное лицо осуществило неправомерное копирование документов со служебного компьютера и в последующем передало их третьим лицам посредством иностранного мессенджера».

В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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