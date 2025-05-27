Вооруженные формирования Украины нанесли прицельный удар с помощью дрона по территории центральной районной больницы в городе Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, пострадала престарелая женщина.

«Киевский режим снова показал свое террористическое лицо. Ночью в Алёшках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина», – отметил он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что в результате атаки поврежден корпус больницы и машина скорой помощи. «Удар был нанесен прицельно – туда, где лечат и спасают», – подчеркнул губернатор.

Алёшки, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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