В поножовщине в Иркутской области выжили четверо подростков, 5 – погибли

Четыре подростка выжили в жутком ЧП, случившемся в одном из СНТ в Иркутской области.

Напомним, что ранее СКР РФ сообщил о том, что подросток в садоводстве напал на других ребят с ножом. Четверых убил, поджог дом и сам погиб в огне. Четыре подростка выжили, одного прооперировали, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.

«Троим оказывается психологическая помощь – дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», – сообщила Афанасьева.

На место происшествия выехали представители Следственного комитета (СК) РФ, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования. Решением губернатора создан оперативный штаб.

Афанасьева уточнила, что, согласно предварительным данным, никто из детей не состоял на профилактических учетах.

По предварительным данным в СНТ под Байкальском подростки отмечали день рождения. По данным правоохранительных органов, ими употреблялся алкоголь. Часть гостей ушло домой, остальные остались ночевать в садовом доме. Ночью один из подростков 2008 года рождения взял нож и начал убивать, а потом поджог садовый домик и погиб сам.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Иркутск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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