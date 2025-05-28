Житель Хакасии устроил стрельбу из карабина в подъезде

В Хакасии задержали 48-летнего жителя, который устроил стрельбу в подъезде. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Проживающий в Саяногорске мужчина сделал не менее 20 выстрелов сквозь входную дверь из огнестрельного оружия. В результате были повреждены мусоропровод и дверь соседней квартиры.

Отмечается, что пострадавших нет. Открывшего огонь мужчину задержали. Его мотивы устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). У стрелявшего изъяли два охотничьих карабина, которыми он владел на законных основаниях.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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