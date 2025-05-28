В Байкальске после гибели подростков объявлен трехдневный траур

В Байкальске после ночного ЧП с гибелью пяти подростков объявлен трехдневный траур.

«В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 года, имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», – сообщается в посте в соцсетях.

Напомним, что ночью в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар в одном из садовых домиков, на месте происшествия были обнаружены пять трупов.

По предварительным данным Следственого комитетат РФ, подростки праздновали день рождения, употребляли алкоголь. В какой-то момент один подростков напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами. Одного из пострадавших прооперировали, состояние трех других не вызывает у медиков опасений. Вскоре всех их переведут на лечение в Иркутск.

Подозреваемый, как предполагается, после нападения поджег дом и погиб при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В областной прокуратуре уточнили, что подозреваемому было 17 лет, остальные были младше него. Погибли девушка 16 лет и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки 14 и 15 лет и двое юношей, также 14 и 15 лет.

Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске, из многодетной, вполне благополучной семьи, сообщил РИА «Новости» глава администрации города Василий Темгеневский.

«Он из многодетной семьи, где шесть детей. Он предпоследний. Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография, как спортсмена», – сказал Темгеневский.

По словам главы Байкальска, подросток, который подозревается в убийстве, в прошлом году окончил 9-й класс, работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Байкальск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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