В Подмосковье в ДТП погибли две девочки 13-ти лет

Две девочки-подростка 13-ти лет погибли в ДТП в Подмосковье. Травмы получили водитель и 12-летняя пассажирка, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в среду, 28 мая, примерно в 20:30 на автодороге «МБК – Кладьково – Берендино».
Возле деревни Потаповское водитель легкового автомобиля не справился с управлением, транспортное средство оказалось в кювете.
«В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Еще два человека с различными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.
Москва, Елена Васильева
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