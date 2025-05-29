В Подмосковье в ДТП погибли две девочки 13-ти лет

Две девочки-подростка 13-ти лет погибли в ДТП в Подмосковье. Травмы получили водитель и 12-летняя пассажирка, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 28 мая, примерно в 20:30 на автодороге «МБК – Кладьково – Берендино».

Возле деревни Потаповское водитель легкового автомобиля не справился с управлением, транспортное средство оказалось в кювете.

«В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

Еще два человека с различными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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