В Башкирии новорожденный погиб при возгорании детской кроватки

В Башкирии новорожденный получил ожоги в детской кроватке и погиб. Как сообщает ГУ МЧС по республике, трагедия случилась из-за оставленного включенного фена. Ребенка с травмами госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.

Как рассказал накануне министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в городе Октябрьский трехнедельный ребенок получил ожоги третьей-четвертой степени. По словам Рахматуллина, возгорание произошло из-за того, что отец семейства оставил рядом включенный фен. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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