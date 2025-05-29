В ЛНР поймали украинского шпиона

ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР, передававшего украинской разведке данные о дислокации российских войск на территории республики. Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.

По информации спецслужбы, 26-летний житель Кременского района ЛНР, гражданин Украины, инициативно собирал и передавал через Telegram представителю украинской разведки сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Луганской народной республики.

Фигурант рассказал на распространенном ФСБ видео, что передавал своему украинскому куратору Даниилу координаты расположения российских военных. В том числе, по его словам, он передал Киеву данные о месте проживания военного коменданта Кременной.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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