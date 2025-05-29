В Якутии семеро дошкольников попали в больницу из-за отравления

В Якутии произошло массовое отравление в дошкольной группе. В больнице оказались семеро малышей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вспышка кишечной инфекции произошла в дошкольной группе МБОУ «Качикатская СОШ им. С.П. Барашкова». Сначала к медикам обратились пять учеников, затем число заболевших выросло до семи.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь, остальных воспитанников группы взяли под медицинское наблюдение.

Школой и Хангаласским районным управлением образования создана комиссия для проведения расследования причин произошедшего.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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