В Судане вспышка холеры убила 70 человек за два дня

Министерство здравоохранения Судана объявило в четверг, что эпидемия холеры унесла жизни 70 человек в столице страны за два дня.

Вспышка заболевания произошла после нескольких недель ударов с использованием беспилотников, приписываемых военизированным силам оперативной поддержки (RSF), которые воюют с суданской армией уже более двух лет. В результате этих ударов в Хартуме были отключены вода и электричество.

Во вторник министерство здравоохранения Судана сообщило о резком росте заболеваемости холерой: за неделю было зарегистрировано 2729 случаев заболевания и 172 случая смерти, при этом 90% новых случаев заражения пришлось на Хартум. Тем не менее, власти Судана подсчитали, что 89% пациентов, находящихся в изоляции, выздоравливают, при этом выражая обеспокоенность по поводу отсутствия доступа к чистой воде, что подпитывает эпидемию.

Война, которая длится уже третий год, унесла жизни десятков тысяч людей, заставила 13 миллионов человек покинуть свои дома и привела к тому, что ООН назвала «худшим продолжающимся гуманитарным кризисом» в мире. Инфраструктура страны находится в руинах, 90% больниц в зонах конфликта закрыты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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