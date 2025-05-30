На Курилах произошло пятое за день землетрясение

Пятое с начала дня землетрясение произошло в 92 км восточнее острова Матуа средней группы Большой гряды Курильских островов. Как сообщается в официальном канале регионального информационно-обрабатывающего центра «Южно-Сахалинск», магнитуда составила 5.

Согласно опубликованным данным, землетрясение зафиксировано в 10:41 (02:41 мск). Эпицентр зафиксирован на глубине 77 км в 92 км восточнее Матуа. Магнитуда землетрясения – 5.

Ранее сейсмологи центра зафиксировали серию из четырех землетрясений к юго-востоку от южных Курил. Их магнитуда составила от 4,4 до 5,6. Эпицентры зафиксированы в 150-180 км юго-восточнее острова Итуруп. Четвертое землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в 09:23 (01:23 мск). По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, оно ощущалось до трех баллов на территории двух районов Сахалинской области, сообщает ТАСС.

Сахалин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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