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Пятница, 30 мая 2025, 11:28 мск

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В Кемеровской области задержаны сразу три высокопоставленных чиновника

Глава Кемеровского района Кемеровской области Марина Коляденко задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС, Ссылаясь на свои источники, агенство также сообщает о задержании заместителя директора по экономике и финансам Павла Старикова и заместителя директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александра Турбаба, который приходится мужем замгубернатора Кузбасса по внутренней политике. В отношении последних двух возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уточняется, что задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. Ее в феврале 2025 года обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.

Кемерово, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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