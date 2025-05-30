ФСБ задержала шестерых молодых людей, совершавших поджоги по заданию СБУ

ФСБ задержала шестерых молодых людей, которые причастны к поджогам по заданиям, выданным им СБУ. По делам, возбужденным по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России, в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения, Как сообщает центр общественных связей ФСБ, по заданиям украинских спецслужб они осуществляли поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников перевели на «безопасные счета» денежные средства (от 100 тыс. до 1 млн. рублей). После этого с ними связались «сотрудники правоохранительных органов и специальных служб», которые под угрозой привлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склонили обвиняемых к совершению поджогов под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.

За совершение указанных преступлений им грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

«ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан и особенно молодежи в преступную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», – сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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