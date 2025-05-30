В Сибири столкнулись автобус, грузовик и две легковушки

В Новосибирской области произошла авария с участием автобуса и грузовика. По предварительным данным, пострадали пять человек.

ДТП случилось на 76-м км трассы Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Станционно-Ояшинский. По данным регионального управления МВД, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с грузовым автомобилем, а затем еще с двумя легковыми машинами.

В результате различные травмы получили пять человек. Двоих по результатам обследования отпустили на амбулаторное лечение, троих госпитализировали. Один пострадавший – в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.

Часть дороги была перекрыта. На трассе образовалась большая пробка. Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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