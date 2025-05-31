В США после ДТП из фуры улетело 250 млн пчел

Вашингтон (Новый День, Елена Васильева – В США в штате Вашингтон 250 млн пчел оказались на свободе после того, как фура, перевозившая ульи, перевернулась. Об этом в соцсетях сообщил офис шерифа округа Уотком.

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел», – сообщил чиновник.

Отмечается, что вместе с полицейскими на место ДТП прибыли эксперты по пчелам. Участок дороги с перевернутой фурой перекрыт.

Как отмечает газета The New York Times, несколько сотрудников службы спасения были ужалены, когда помощники шерифа вместе с опытными пчеловодами пытались отловить пчел.

Специалисты надеются, что пчелы вернутся в свои улья. По их словам, этот процесс должен занять от 24 до 48 часов.

Что стало причиной опрокидывания тягача с прицепом, пока неизвестно, отмечает «Российская газета».

© 2025, РИА «Новый День»

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