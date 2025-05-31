США потратит миллиард на новое орудие для «Быстрого глобального удара»

Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму более 1 миллиарда долларов на разработку и оснащение оборудования для «Быстрого глобального удара» (БГУ).

«Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены по схеме «возмещение затрат + стимулирующее вознаграждение» и «возмещение затрат + фиксированное вознаграждение» с предельной суммой в размере 1 млрд 700 тысяч долларов США», – говорится в опубликованном Пентагоном реестре контрактов.

Как уточняет Пентагон, в рамках данных работ будут осуществляться поддержка управления программой, разработка инженерных решений, системная интеграция, закупка материалов с длительным сроком поставки, а также специальная оснастка и оборудование, необходимые для производства ракет и пусковых платформ для программы БГУ.

Завершить работы по этому контракту планируется 31 августа 2028 года.

«Быстрый глобальный удар» (БГУ) – это американская экспериментальная военная программа, целью которой является создание высокоточного неядерного оружия, способного достичь любой цели в мире всего за один час. В рамках этой программы разрабатываются гиперзвуковые ракеты и другие высокоскоростные системы, сообщает РИА «Новости».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube