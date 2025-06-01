7 погибших, 35 пострадавших – что известно о крушении поезда в Брянской области

Продолжается ликвидация последствий ЧП на железной дороге в Брянской области. Напомним, там произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов – Москва. Он произошел «в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщает Московская железная дорога.

На данный момент установлено, что 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86. На него обрушился автомобильный мост, по которому в тот момент ехал большегруз.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек, еще 35 – пострадали, 28 из них – направлены в больницы.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – подчеркнули в ведомстве.

К ликвидации последствий аварии привлечены 180 человек и 60 единиц техники. У МЧС было все необходимое оборудование, а также световые башни для проведения работ в темное время суток.

Утром в Москве психологи и врачи будут встречать оставшиеся целыми вагоны поезда с пассажирами. Из привезут на Киевский вокзал на запасном локомотиве. Всем нуждающимся будет оказана помощь.

Брянск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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