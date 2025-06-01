Число пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области удвоилось

Удвоилось количество пострадавших при ЧП в Брянской области. Как сообщил в своем тг-канале глава региона Александр Богомаз, сейчас оно составляет 69 человек, в том числе трое детей.

«Трое пострадавших – в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека», – сообщается в тг-канале Богомаза.

Напомним, что в Брянской области в Выгоничском районе накануне вечером произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва. ЧП произошло в результате обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщила Московская железная дорога. В момент обрушения на мосту находился большегруз.

Губернатор Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.

Часть пострадавших санитарной авиацией для лечения направлена в Москву. Кроме того, на Киевском вокзале медики и психологи будут встречать пассажиров уцелевших вагонов – всем окажут необходимую помощь.

Брянск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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