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Воскресенье, 1 июня 2025, 15:55 мск

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БПЛА атаковали воинскую часть в Иркутской области: дроны запускались из фуры

Беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он отметил, что это первая атака БПЛА на территории Сибири.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», – написал Кобзев в своем телеграмм-канале.

Точное количество беспилотников пока не подсчитано, добавил он. По словам губернатора, на место происшествия стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Кобзев также отметил, что выехал в Усольский район, где произошла атака.

Глава региона подтвердил, что источником, откуда были выпущены БПЛА, была фура, он «уже блокирован».

Кобзев призвал местных жителей «не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным», отметив, что в соцсетях появилось «много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе».

Он также призвал население не поддаваться панике. «Угрозы жизни и здоровью мирных жителей – нет», – подчеркнул губернатор.

Ранее СМИ и российские военкоры сообщили, что FPV-дроны атаковали авиабазу дальней авиации «Белая», расположенную в нескольких километрах от города Усолье-Сибирское Иркутской области. На авиабазе «Белая» дислоцированы сверхзвуковые дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Отмечалось, что беспилотники запускались из фуры, прибывшей к военному аэродрому.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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