ВСУ французскими авиаракетами обстреляли ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ французскими авиационными ракетами Storm Shadow нанесли удар по промышленной зоне в Краснодоне Луганской Народной Республики. Как соотшил в своем тг-канале глава региона Леонид Пасечник, в результате подлого обстрела, совершенного киевским преступным режимом, были повреждены многоквартирные дома, есть и пострадавшие. На месте работают оперативная комиссия во главе с руководителем Краснодонского муниципального округа Сергеем Козенко.

«Этот очередной акт агрессии от преступной киевской власти, еще и накануне переговоров в Стамбуле, говорит о намерениях Украины продолжать войну. Неспособные держать удар на поле боя, они поступают как настоящие террористы, воюя с гражданским населением», – добавил Пасечник.

Луганск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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