Строительная люлька сорвалась и убила рабочего в Красноярске

На стройке в Красноярске в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Сегодня около 11:00 часов в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели рабочего на строительной площадке по улице Дудинская города Красноярска», – говорится в Telegram-канале.

На стройплощадке грузоподъемная люлька сорвалась с 17-го этажа и придавила 42-летнего работника. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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