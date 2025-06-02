Строительная люлька сорвалась и убила рабочего в Красноярске

На стройке в Красноярске в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.
«Сегодня около 11:00 часов в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели рабочего на строительной площадке по улице Дудинская города Красноярска», – говорится в Telegram-канале.
На стройплощадке грузоподъемная люлька сорвалась с 17-го этажа и придавила 42-летнего работника. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Красноярск, Зоя Осколкова
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