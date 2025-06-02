В Сочи посетители парка застряли на сломанном аттракционе

В Сочи посетители парка развлечений застряли на сломанном аттракционе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в «Сочи-парке» 1 июня. Люди более 20 минут ждали помощи на экстремальном аттракционе «Соловей-разбойник».

Сотрудники парка эвакуировали посетителей, в том числе детей. Пострадавших среди отдыхающих нет.

Предположительно, причиной ЧП стала техническая неисправность. Специалисты проводят проверку оборудования, чтобы исключить повторения подобных случаев.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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