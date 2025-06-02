Пассажир тайно провез в багаже 40 ядовитых змей

Пассажир, незаконно перевозивший около 40 ядовитых змей и черепах, был арестован в воскресенье после приземления в Мумбаи в Индии. Все живые существа были спрятаны в зарегистрированном багаже.

Как сообщили в индийской таможне, мужчина летел рейсом «из Таиланда» со змеями, в том числе около 40 индонезийскими гадюками. У пассажира, личность которого не разглашается, также были обнаружены три паукообразные гадюки и пять азиатских листовых черепах. Таможня Мумбаи опубликовала фотографии изъятых животных, в том числе синих и желтых рептилий, извивающихся в ведре.

Доя аэропота Мумбсаи контрабанда живых существ – далеко не редкость. Так, в феврале таможенники арестовали пассажира, у которого в багаже было пять сиамангских гиббонов – небольших обезьян, обитающих в лесах Индонезии, Малайзии и Таиланда. Приматы, классифицированные Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящиеся под угрозой исчезновения виды, были «гениально спрятаны» в пластиковом ящике, помещенном в сумку-тележку.

В период с сентября по ноябрь таможня Мумбаи также сообщила об изъятии 12 живых черепах, четырех птиц-носорогов (длинноклювых, красочных птиц) и пяти молодых кайманов.

Мумбай, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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