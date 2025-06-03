На Кубани введут режим ЧС из-за засухи

В Краснодарском крае власти хотят ввести режим чрезвычайно ситуации из-за продолжительной засухи, которая угрожает урожаю. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе посещения агропредприятия в Ленинградском районе, где выращивают озимую пшеницу.

«Сегодня мы обеспокоены состоянием посевов на всем севере края. Не хватает влаги, за всю весну выпало на 200 мм [осадков] меньше нормы. Сейчас нужен любой, даже самый малейший дождь. Но повлиять на погоду мы не можем», – написал в своем телеграмм-канале глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что в этих сложных условиях необходимо сохранить и урожай, и экономику сельхозпредприятий.

«Рассмотрим вопрос о введении режима ЧС в муниципалитетах северной зоны Кубани. Сегодня мы должны сделать все, чтобы компенсировать убытки нашим хлеборобам. В первую очередь – сохранить рабочие коллективы», – добавил губернатор. Он поручил своему заместителю Андрею Коробке проработать вопрос о введении режима ЧС.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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