В Таиланде россиянка с сыном едва не утонули из-за течения

В Таиланде туристка из России и ее сын едва не утонули. Ребенка унесло течением, а мать бросилась его спасать.

Инцидент произошел на острове Ко Лан рядом с Паттайей, где отдыхали две семьи из России, передает телеграм-канал «Baza». Их дети подружились и пошли в воду, в это время на море бушевали высокие волны.

Одного из мальчиков начало быстро относить от берега. Мать бросилась спасать сына, но не умела плавать. Ребенка достали очевидцы, а женщину удалось вытащить значительно позже, когда она уже ушла под воду.

Пострадавших доставили в больницу в Паттайе. За их жизнь борются врачи.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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