В Томской области вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в лесу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в Парабельском районе. В вертолете Ми-8Т эксплуатанта АО «Авиапредприятие «Ельцовка» находилось 17 пассажиров и три члена экипажа.
Из-за технической неисправности воздушное судно приземлилось среди деревьев. В надзорном ведомстве отметили, что никто не пострадал.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Томск, Зоя Осколкова
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