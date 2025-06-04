В Томской области вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку

В Томской области вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в лесу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в Парабельском районе. В вертолете Ми-8Т эксплуатанта АО «Авиапредприятие «Ельцовка» находилось 17 пассажиров и три члена экипажа.

Из-за технической неисправности воздушное судно приземлилось среди деревьев. В надзорном ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Томск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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