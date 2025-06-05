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Четверг, 5 июня 2025, 09:45 мск

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В Забайкалье сошедший с рельсов поезд насмерть сбил рабочего

В Забайкальском крае произошел несчастных случай на железной дороге. В результате погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, при проведении маневровых работ тепловозом произошел наезд состава на тупиковую призму вагона, что вызвало сход двух вагонов с рельсов.

«В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека»).

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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