В Сибири пенсионер неделю выживал в лесу без еды и воды

В Новосибирской области спасли пенсионера, который неделю выживал в лесу. Найти дедушку помогли его собаки.

72-летний мужчина пропал 25 мая. Сначала родственники попытались сами найти мужчину, привлекли к поискам соседей, а затем обратились к волонтерам.

По словам близких, дедушка ушел в легкой одежде, а ночью температура воздуха в тайге опускалась до нуля, шел дождь и снег.

Добровольцы расширяли зону поисков, пока однажды не услышали лай, собака пыталась привлечь внимание людей, но не сходила с места. Возле пса обнаружили обессиленного мужчину.

В общей сложности пенсионер провел в лесу шесть дней без еды, воды и теплой одежды. Его передали медикам.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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