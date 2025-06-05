В Сибири пенсионер неделю выживал в лесу без еды и воды

В Новосибирской области спасли пенсионера, который неделю выживал в лесу. Найти дедушку помогли его собаки.
72-летний мужчина пропал 25 мая. Сначала родственники попытались сами найти мужчину, привлекли к поискам соседей, а затем обратились к волонтерам.
По словам близких, дедушка ушел в легкой одежде, а ночью температура воздуха в тайге опускалась до нуля, шел дождь и снег.
Добровольцы расширяли зону поисков, пока однажды не услышали лай, собака пыталась привлечь внимание людей, но не сходила с места. Возле пса обнаружили обессиленного мужчину.
В общей сложности пенсионер провел в лесу шесть дней без еды, воды и теплой одежды. Его передали медикам.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»